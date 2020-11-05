Утром в четверг дороги Петербурга загружены на 3 балла

В четверг, 5 ноября, по состоянию на 9 утра сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах Северной столицы на 3 балла.
Таким образом, пробок в целом по городу немного: заторы встречаются только на отдельных участках. Вероятно, сказывается эпидемиологическая обстановка, когда многих сотрудников переводят на «удаленку», а также школьные каникулы. Напряженное движение, между тем, заметно в районе выезда из Мурино. Дорожные работы затрудняют проезд на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Непокоренных.
Значительная пробка заметна на Большеохтинском проспекте, а также возле Комаровского моста через Охту до Малоохтинской набережной — на мосту произошло ДТП. Традиционно усложнен проезд по Литейному мосту. Ознакомиться с подробной картой пробок в Петербурге можно с помощью сервиса «Яндекс.Пробки».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее, в праздничный выходной, ситуация на дорогах в это же время оценивалась в 1 балл.