Пулково отправит рейсы в субботу без задержек и отмен

Пулково отправит рейсы в субботу без задержек и отмен
Пулково подготовили к зиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Петербургский аэропорт Пулково не планирует в субботу, 11 октября, отменять или задерживать рейсы.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на пять утра по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что в Пулково задержали пассажира, которого полиция искала из-за поддельных документов. Мужчина находился в федеральном розыске с июня текущего года.

Злоумышленник собирался улететь на родину, но транспортные полицейские вовремя выяснили, что он скрывается от правоохранителей Невского района с лета этого года. Его обвиняют в покупке поддельных документов. Пассажира задержали и передали инициатору розыска.

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