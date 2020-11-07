Пулково отправит рейсы в субботу без задержек и отмен

Петербургский аэропорт Пулково не планирует в субботу, 11 октября, отменять или задерживать рейсы.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на пять утра по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, что в Пулково задержали пассажира, которого полиция искала из-за поддельных документов. Мужчина находился в федеральном розыске с июня текущего года.

Злоумышленник собирался улететь на родину, но транспортные полицейские вовремя выяснили, что он скрывается от правоохранителей Невского района с лета этого года. Его обвиняют в покупке поддельных документов. Пассажира задержали и передали инициатору розыска.