В Петербурге могут запустить каршеринг на водородном топливе

В Петербурге власти рассматривают возможность ввода каршеринговых машин на водородном топливе.

Такую инициативу городское правительство вместе с Минпромторгом и компанией Hyundai намерено обсудить 9 ноября.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина, компания готова предоставить Петербургу автомобили, с которых могут начать эксплуатацию каршеринга на водородном топливе.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге завод Hyundai, который работает в Северной столице с 2010 года, сократит производство на 15%. По итогам текущего года общий объем производства петербургского филиала Hyundai должен составить около 200 тысяч автомобилей.

Отмечалось, что решение о сокращении объемов производства связано с коронавирусным кризисом, а точнее с ограничениями, по которым работа завода была приостановлена на несколько дней. После этого предприятие долго набирало мощность. Кроме того, сотрудников пришлось отпустить на плановые двухнедельные каникулы.