«А почему не по 100?»: петербуржцы не успевают следить за новостями о подорожании жетона в метро

Жители Петербурга, которые не успели переварить сообщения о том, что жетон в метро в следующем году подорожает до 60 рублей, уже ждут, что в ближайшие годы цены вырастут еще на четыре рубля. Gazeta.SPb рассказывает, как на новости о повышении стоимости проезда отреагировали социальные сети.

Еще недавно массу возмущений среди петербуржцев вызвали сообщения о том, что в новом году жетон в метро подскочит до 60 рублей. Теперь СМИ обсуждают подорожание разового проезда в метро за следующие три года еще на четыре рубля. Таким образом, за три года цена вырастет почти на 10 рублей – с 55 до 64 рублей.

Как и ожидалось, восторженных отзывов среди пользователей социальных сетей новости об очередном повышении стоимости проезда не вызвали восторгов. В Twitter отметили, что Петербург, судя по всему, хочет побороться за «самый дорогой проезд в мире». Кто-то с сарказмом посоветовал поднять цены заранее сразу до 100 рублей. Так или иначе, смириться с мыслью о росте цен, пользователям оказалось непросто.

Жители Москвы при этом отметили, что таких темпов роста стоимости проезда в метро в столице нет.

В следующем году разовый проезд в метро будет обходиться в 60 рублей, а в наземном транспорте – 55 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, как менялись цены на проезд в Петербурге за последние пять лет. Еще в 2015-м году стоимость жетона в подземке Северной столицы была установлена на уровне в 31 рубль. В наземном транспорте тогда проезд обходился в 28 рублей. Год спустя проезд в наземном транспорте повысили на два рубля, а в метро – на четыре.

А вот 2017-й год принес для петербуржцев настоящий удар — стоимость проезда подскочила сразу на десять рублей. Резкое подорожание в Смольном сгладили меньшим повышением цен на длительные проездные и проезд по «Подорожнику».

До 2019-го года включительно стоимость разовых поездок не менялась, а несколько месяцев проезд в метро по Единой карте петербуржца обходился даже в 30 рублей.

С 2020-го года обладатели Единой карты петербуржца стали платить в метро уже 36 рублей, а «МИР» – 41. Стоимость же разовой поездки выросла до 55 рублей.