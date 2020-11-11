В Петербурге более 4 млн рублей заплатят нелегальные перевозчики в 2020 году

В Петербурге более 4 млн рублей заплатят нелегальные перевозчики в 2020 году
Нелегальным перевозчикам выписаны штрафы. Фото: Baltphoto

В Северной столице за 10 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД привлечено к административной ответственности более тысячи водителей за незаконный перевоз пассажиров. Общая сумма штрафов составила – 4,126 млн рублей.

Как сообщает комитет по транспорту Петербурга, за 2020 год к ответственности привлекли 1172 водителя автобусов, а также арестовали 44 транспортных средства категории «D».

Кроме этого, составлен 381 акт проверки транспортного обслуживания населения, в том числе 317 актов в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, на основании которых комитетом по транспорту возбуждено 297 дел об административных правонарушениях, вынесено 235 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на сумму 4,126 миллионов рублей.

Отметим, что за неполный год в Северной столице было проведено 560 проверок, в ходе которых обследовано 6 737 транспортных средств, включая автобусы и легковые такси.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские перевозчики пока не просят повышения тарифов на проезд.

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