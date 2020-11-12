В России могут возобновить авиарейсы до Кипра в конце ноября

В России могут возобновить авиарейсы до Кипра в конце ноября
Авиасообщения с Кипра могут возобновиться 22 ноября. Фото: pixabay

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить полеты до Республики Кипр и обратно. Рейсы из Москвы могут появится с 22 ноября. Об этом сообщило в Facebook посольство РФ в Никосии.

Пассажирские рейсы с 22 ноября будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот» каждое воскресенье из Москвы в Ларнаку и обратно.

«Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09:50, обратного рейса SU2073 из Ларнаки — 13:50. Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании», – говорится в сообщении посольства.

Отметим, что рейсы до Кипра были приостановлены 21 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 5 ноября Петербург и Псков свяжут прямые авиарейсы.

Рейсы будут осуществляться ежедневно по будням, а добраться из Северной столицы до Пскова или обратно можно будет всего за один час.

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