Однокомнатные «хрущевки» и «брежневки» в Петербурге подорожали на 20% с начала года

Несмотря на пандемию, спрос на недвижимость в Петербурге в этом году переживает взлет. Фото: pixabay.com

Несмотря на пандемию, спрос на недвижимость в Петербурге в этом году переживает взлет. Фото: pixabay.com

С начала 2020 года стоимость однокомнатных квартир в «хрущевках» и «брежневках», то есть домах, возведенных в 1960-1980-е годы, возросла на 20-22%. «Однушки» в кирпичных старых постройках также взлетели в цене.

Согласно информации специалистов агентства «Петербургская недвижимость», «хрущевки» и «брежневки» подорожали на 20-22%, однокомнатные квартиры в старых домах также прибавили в цене около 20%. В целом однокомнатные квартиры и студии дорожают заметнее всего, хотя рост цен наблюдается по всем типам квартир на рынке недвижимости Северной столицы.

Аналитики отмечают, что 55% спроса на «однушки» и студии по-прежнему приходится на «новые вторички», передает «Коммерсантъ — СПб». Эксперты прогнозируют, что до конца года ситуация вряд ли существенно изменится — рынок недвижимости сохранит динамичный рост.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге отложили принятие новой кадастровой оценки недвижимости.