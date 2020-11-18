В Дагестане обрушился один из объектов наследия ЮНЕСКО

Южная крепостная стена Дербентской крепости, входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, частично обрушилась в Дербенте.

Обрушение произошло после затяжных дождей. По словам руководителя управления Дениса Проценко, в Минкульте РФ по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам разработают концепцию по ее восстановлению.

Как сообщил ТАСС, он отметил, что власти города на протяжении несколько лет «били тревогу» по поводу аварийного состояния стены. Но никаких серьезных реставрационных работ не проводилось.

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