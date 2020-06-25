На рынке в Махачкале произошел крупный пожар

На рынке в Махачкале произошел крупный пожар
Никто не пострадал. Фото: pixabay

Огонь уничтожил 1500 квадратных метров площади торговых павильонов на рынке в районе южной автостанции в Махачкале.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного управления МЧС по Дагестану, все произошло ближе к вечеру в среду, 24 июня, на рынке в районе автостанции, которая находится на въезде в город со стороны Дербента. Изначально там загорелись несколько торговых точек, однако впоследствии огонь распространился по площади в 1500 квадратных метров.

По информации местного главка МЧС, работающие на месте спасатели ликвидировали открытое горение в десятом часу вечера. В результате произошедшего, к счастью, никто не пострадал.

Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства пожара. Правоохранители проводят проверку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три больших автобуса вспыхнули на стоянке в Кингисеппе.

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