В Петербурге задержали серийных угонщиков «Фордов»

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали двух мужчин, 40 и 41 года, подозреваемых в серии автомобильных краж, совершенных в Калининском районе Петербурга.
Мужчины подозреваются в совершении нескольких машин марки «Форд». Оба ранее судимы и являются безработными. В ходе обысков правоохранители обнаружили похищенные автомобили, а также поддельные регистрационные знаки и документы на иномарки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на след преступников полицейские вышли после угона «Форд Фиеста» на проспекте Луначарского. Обыски в гаражах поселка Горская и на улице Лопатина в Невском районе выявили два «Форд Фокуса», один из которых оказался украденным на улице Ушинского в конце октября. Также стражи порядка нашли оборудование для взлома и другие доказательства того, что иномарки попали в гараж незаконным путем. Кроме того, по месту жительства одного из задержанных находился тот самый «Форд Фиеста».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском проспекте очевидцы заметили на газоне легковушку без колёс.