В Петербурге задержали серийных угонщиков «Фордов»

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности указанных лиц и судьбу похищенных иномарок. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности указанных лиц и судьбу похищенных иномарок. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали двух мужчин, 40 и 41 года, подозреваемых в серии автомобильных краж, совершенных в Калининском районе Петербурга.

Мужчины подозреваются в совершении нескольких машин марки «Форд». Оба ранее судимы и являются безработными. В ходе обысков правоохранители обнаружили похищенные автомобили, а также поддельные регистрационные знаки и документы на иномарки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на след преступников полицейские вышли после угона «Форд Фиеста» на проспекте Луначарского. Обыски в гаражах поселка Горская и на улице Лопатина в Невском районе выявили два «Форд Фокуса», один из которых оказался украденным на улице Ушинского в конце октября. Также стражи порядка нашли оборудование для взлома и другие доказательства того, что иномарки попали в гараж незаконным путем. Кроме того, по месту жительства одного из задержанных находился тот самый «Форд Фиеста».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском проспекте очевидцы заметили на газоне легковушку без колёс.