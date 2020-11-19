Станция метро «Беговая» закрыта по техническим причинам

Станция метро &#171;Беговая&#187; закрыта по техническим причинам
Когда станция вновь будет доступна для пассажиров, не уточняется. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В четверг, 19 ноября, станция метро «Беговая» Невско-Ваасилеостровской линии (зеленая ветка) закрыта на неопределённое время.

Станцию петербургской подземки «Беговая» закрыли на вход и выход в 12:55. Об этом информирует пресс-служба метрополитена Северной столицы. Представители городского метро объясняют, что причиной стали технические причины: на станции сломался светофор.

На время устранения поломки поезда будут ходить лишь до «Приморской». Сколько времени займёт ликвидация неисправности, не уточняется. Напомним, что «Беговая» является конечной остановкой, на промежуточной между ней и «Приморской» — «Зените» (бывшая «Новокрестовская»), — поезда также не останавливаются из-за ремонта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проект станции метро «Кудрово» остается в силе, однако сроки его реализации неизвестны.

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