ЦИК планирует выдвинуть Наталью Чечину на пост главы Горизбиркома Петербурга

ЦИК планирует выдвинуть Наталью Чечину на пост главы Горизбиркома Петербурга
Наталья Чечина является членом петербургского избиркома с правом решающего голоса. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев заявил, что ведомство намерено предложить на пост главы Горизбиркома Петербурга Наталью Чечину.

Планируется, что в среду, 25 ноября, Центризбирком рассмотрит вопрос выбора кандидатуры на должность главы петербургской избирательной комиссии, пишет АБН. Отметим, что до перехода в Горизбирком Наталья Чечина занимала должность руководителя администрации Курортного района.

Кроме того, 23 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Наталью Чечину членом избиркома с правом решающего голоса. Предыдущий глава избирательной комиссии, Виктор Миненко, был отправлен в отставку — Беглов освободил его от должности 12 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что известно о возможном новом председателе Горизбиркома, Наталье Чечиной.

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ЦИК планирует выдвинуть Наталью Чечину на пост главы Горизбиркома Петербурга