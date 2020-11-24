ЦИК планирует выдвинуть Наталью Чечину на пост главы Горизбиркома Петербурга

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев заявил, что ведомство намерено предложить на пост главы Горизбиркома Петербурга Наталью Чечину.

Планируется, что в среду, 25 ноября, Центризбирком рассмотрит вопрос выбора кандидатуры на должность главы петербургской избирательной комиссии, пишет АБН. Отметим, что до перехода в Горизбирком Наталья Чечина занимала должность руководителя администрации Курортного района.

Кроме того, 23 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов назначил Наталью Чечину членом избиркома с правом решающего голоса. Предыдущий глава избирательной комиссии, Виктор Миненко, был отправлен в отставку — Беглов освободил его от должности 12 ноября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что известно о возможном новом председателе Горизбиркома, Наталье Чечиной.