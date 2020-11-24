Волочкова назвала имя своего тайного жениха

Бывшая балерина, 44-летняя Анастасия Волочкова приоткрыла завесу личной жизни и назвала имя своего жениха.

Отдыхая на Мальдивах, танцовщица расслабилась и начала понемногу выдавать «секретную информацию» своим поклонникам. Сначала Волочкова опубликовала совместное фото. Однако таинственного возлюбленного на нем трудно разглядеть, потому что он спрятался за могучей спиной известной блондинки. В кадр попали только ноги в шортах, белая рубашка и левое ухо.

В новом посте в Instagram назвала имя загадочного жениха.

— Anastasia & Oleg, — написала она в начертанном на песке сердце.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram провокационный снимок со своим возлюбленным. Балерина не раскрывает его личность, но рассказала поклонникам о том, какой он человек.