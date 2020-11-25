Волочкова рассказала, встречается ли с возлюбленным МакSим

Балерина ответила на вопрос уклончиво, в то время как певица отрицает подобные слухи.

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи, согласно которым у нее общий возлюбленный с певицей МакSим. Она отметила, что ничего не знает о прошлом Олега, но сейчас он находится с ней на отдыхе. Об этом пишет ФАН.

Представитель МакSим уверяет, что информация, которая распространяется в прессе, является всего лишь фейком. Напоминаем, что обе артистки предпочитают как можно меньше говорить о своих избранниках. Возлюбленных балерины и певицы зовут Олег и у них, судя по всему, много общего. Оба хорошо зарабатывают, много общаются с представителями шоу-бизнеса, но при этом хранят свою анонимность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова назвала имя своего тайного жениха. Отдыхая на Мальдивах, танцовщица расслабилась и начала понемногу выдавать «секретную информацию» своим поклонникам.