«Россия» будет работать в условиях новой структуры воздушного пространства

&#171;Россия&#187; будет работать в условиях новой структуры воздушного пространства
"Россия" справилась с переходом на новую структуру. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"

Четыре рейса уже справились с поставленной задачей.

Авиакомпания «Россия» сегодня, 3 декабря, перешла на работу в условиях новой структуры воздушного пространства московской зоны и смежных с ней зон Единой системы организации воздушного движения РФ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Было совершено четыре рейса, которые выполнялись маршрутам Красноярск — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Сочи, а также из Санкт-Петербурга в Оренбург и Челябинск. Ни одного замечания при переходе со старой структуры не было.

Отмечается, что перед полетом провели подготовку по выполнению полетов по новым правилам и дополнительные занятия. Также для летного состава подготовили методический материал.

Напоминаем, что в декабре поменялись воздушные трассы, схемы выхода из района аэродрома и прибытия, захода на посадку. Благодаря этому удастся уменьшить задержки рейсов, сократить расход топлива, повысить безопасность полетов и снизит нагрузку на летные экипажи и диспетчеров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Аэрофлот» объявляет распродажу билетов на рейсы авиакомпании «Россия» внутри страны.

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