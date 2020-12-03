«Россия» будет работать в условиях новой структуры воздушного пространства

Четыре рейса уже справились с поставленной задачей.

Авиакомпания «Россия» сегодня, 3 декабря, перешла на работу в условиях новой структуры воздушного пространства московской зоны и смежных с ней зон Единой системы организации воздушного движения РФ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Было совершено четыре рейса, которые выполнялись маршрутам Красноярск — Санкт-Петербург, Екатеринбург — Сочи, а также из Санкт-Петербурга в Оренбург и Челябинск. Ни одного замечания при переходе со старой структуры не было.

Отмечается, что перед полетом провели подготовку по выполнению полетов по новым правилам и дополнительные занятия. Также для летного состава подготовили методический материал.

Напоминаем, что в декабре поменялись воздушные трассы, схемы выхода из района аэродрома и прибытия, захода на посадку. Благодаря этому удастся уменьшить задержки рейсов, сократить расход топлива, повысить безопасность полетов и снизит нагрузку на летные экипажи и диспетчеров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Аэрофлот» объявляет распродажу билетов на рейсы авиакомпании «Россия» внутри страны.