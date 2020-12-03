Федор Смолов перенес операцию в Риме

Федор Смолов перенес операцию в Риме
Федор Смолов перенес операцию. Фото: Twitter

Футболисту провели плановую операцию после травмы плеча.

Нападающий сборной России и «Локомотива» Федор Смолов перенес операцию, которую ему делали в Риме. Об этом стало известно сегодня, 3 декабря изTelegram-канала национальной команды.

Отмечается, что плановая операция была сделана после травмы плеча, полученной игроком в сентябре 2018 года. Тогда Смолов принял участие в матче РПЛ против «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:5. Футболист покинул поле во время первого тайма. Эксперты считали, что он пропустит около шести недель.

Ожидается, что Смолов вернется в Москву 4 декабря. После этого начнется активная фаза восстановления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак прокомментировал слухи о своей отставке. Главный тренер отметил, что продолжает выполнять свою работу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
операция рим Федор смолов


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти совершат мусорную реформу, но не все довольны
Петербург и Ленобласти обсудят общие планы на будущее
Федор Смолов перенес операцию в Риме
Пять беременных петербурженок умерли от коронавируса
В Московском районе поймали мужчину, стрелявшего из машины на КАД
Световое 3D-шоу Эрмитажа пройдет только в онлайн-формате
Петербуржцы, переболевшие коронавирусом, не должны будут вакцинироваться от ...
Китайский аппарата покинул поверхность Луны