Федор Смолов перенес операцию в Риме

Футболисту провели плановую операцию после травмы плеча.

Нападающий сборной России и «Локомотива» Федор Смолов перенес операцию, которую ему делали в Риме. Об этом стало известно сегодня, 3 декабря изTelegram-канала национальной команды.

Отмечается, что плановая операция была сделана после травмы плеча, полученной игроком в сентябре 2018 года. Тогда Смолов принял участие в матче РПЛ против «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:5. Футболист покинул поле во время первого тайма. Эксперты считали, что он пропустит около шести недель.

Ожидается, что Смолов вернется в Москву 4 декабря. После этого начнется активная фаза восстановления.

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