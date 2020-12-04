Пикап под автобусом и вывалившийся на ходу водитель: серьезные ДТП последних дней в Петербурге и области

Петербуржцы за месяц более 150 тысяч раз успели нарушить правила дорожного движения. Только за неделю в городе произошли десятки ДТП — Gazeta.SPb рассказывает о серьезных авариях на дорогах Северной столицы и области за последние дни.

Предыдущая неделя завершилась резонансным ДТП с БТР на Гатчинском шоссе. Машина задавила человека. По факту возбудили уголовное дело, оказалось, что погиб двоюродный брат Михаила Скорова, сына основателя «Дальпитерстрой».

Во вторник, 1 декабря, стало известно о ДТП на Октябрьской набережной. По словам очевидцев, водитель, один из участников аварии, пытался уехать с места аварии, но угодил в остановку.

В тот же день на Белградской улице произошла авария, в которой пострадали два человека. Известно, что госпитализированы были 14-летняя девочка и 34-летний мужчина.

Серьезная авария собрала несколько автомобилей 1 декабря у «Меги Парнас». Очевидцы отмечали, что пикап столкнулся с автобусом. ДТП в итоге собрало около пяти машин, а водитель пикапа, который пришлось вытаскивать из-под автобуса, погиб.

Полиция смогла задержать автоугонщика, который устроил пьяное ДТП 2 декабря. Отмечалось, что мужчина в нетрезвом состоянии за рулем «Ока» врезался в иномарку. Только на следующий день в полицию с заявлением о краже пришел владелец «Оки».

Жуткая авария произошла на Московском шоссе 3 декабря. Водитель маршрутки там вывалился из кабины во время движения, а пассажиры помчались на автобусе дальше. В результате транспорт врезался в кусты, которые и остановили его. Пассажиры чудом остались живы – как раз горел «красный» свет, поэтому все участники движения стояли.

В тот же день на Пулковском шоссе столкнулись две машины. Одна их них вылетела с дороги и ушла под землю – уткнулась «носом» в яму.

А вот в ДТП под Петербургом, на трассе М-10, без травм не обошлось. В пятницу, 4 декабря, легковой автомобиль въехал в фуру, а грузовик, пытавшийся уйти от столкновения, вылетел на обочину и пробил ограждение. В результате столкновения пострадала женщина и двое детей 8 и 16 лет. Все пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту другого ДТП в Ленобласти возбудили уголовное дело. Автомобиль наехал на пешехода на дороге «Гатчина – Ополье». Пешеход в результате скончался, а водитель скрылся.