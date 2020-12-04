Ученые вузов Петербурга получат мегагранты правительства России

Мегагранты для создания лабораторий мирового уровня и проведения актуальных и перспективных научных исследований Фото: gov.spb.ru

Мегагранты для создания лабораторий мирового уровня и проведения актуальных и перспективных научных исследований Фото: gov.spb.ru

Учёные трех петербургских вузов и одного научно-исследовательского института получат мегагранты Правительства России.

Как сообщают в Смольном, они стали победителями восьмого конкурса проектов, представленных для программ мегагрантов. На конкурс было подано более 400 заявок из 57 регионов страны. 7 петербургских проектов вошли в число 43 лучших.

«На средства мегагрантов в городе будут созданы лаборатории мирового уровня. Это, в свою очередь, даст новый импульс для развития научных исследований, привлечет талантливую молодежь, позволит Петербургу оставаться одним из ведущих научных центров страны», – заявил Александр Беглов.

Отметим, что мегагранты присуждены ученым Санкт-Петербургского государственного университета, университетов ИТМО и ЛЭТИ, а также Института проблем машиноведения РАН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бизнес Петербурга требует от Беглова компенсации за ограничения.