В Ленобласти заключили под стражу фигуранта дела о незаконном присвоении земли на 4 млн рублей

Полицейские Ленобласти раскрыли мошенническую схему завладения земельными участками в дачном партнёрстве Всеволожского района.

Председатель дачного партнёрства и его знакомый в 2010 и 2014 годах арендовали более 80 гектаров земли в массиве «Белоостров». После этого злоумышленники предоставили в администрацию заведомо ложные сведения, которые позволили им завладеть арендуемыми участка. На данный момент установлено, что им принадлежит земля, как минимум, на 4 млн рублей.

Схема заключалась в следующем: соучастник председателя дачного партнерства разыскивал граждан в сложной финансовой ситуации и за небольшую сумму уговаривал оформить доверенность на имя своего «коллеги». Таким образом, собственники получали землю бесплатно, что является незаконным.

В 2018 году преступники создали организацию и начали продавать земельные участки по 200 тысяч рублей за сотку. Они предлагали покупателям элитные дома стоимостью, к примеру, 29 и 43 млн рублей. Знакомого председателя, который занимался поиском жертв, владевших землей, поместили под арест на два месяца. Судьба организатора преступной схемы решается.

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