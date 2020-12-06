Водитель на «Солярисе» устроил ДТП на Бухарестской и скрылся

Утром 6 декабря водитель устроил двойное ДТП во Фрунзенском районе Петербурга, после чего скрылся с места происшествия.

Авария произошла на Бухарестской улице, 6. По словам очевидцев, водитель за рулем Hyundai Solaris врезался в черную машину той же марки, а ту задела машину такси. По предварительной информации, виновник аварии ехал на скорости не меньше 100 км/ч, пишут очевидцы.

«Его ждёт лишение за побег с места ДТП», — пишут пользователе Сети.

Информации о пострадавших не поступало. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого были травмированы три человека. Среди пострадавших оказались дети.