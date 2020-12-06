В падении двоих пьяных подростков в Неву разбирается полиция

Около 3 часов ночи 5 декабря в дежурную часть полиции Центрального района Санкт-Петербурга поступила информация о госпитализации двоих 16-летних подростков. У них диагностировали острое алкогольное отравление.

Как выяснилось, несовершеннолетних заметил в Неве возле Троицкого моста 27-летний житель Северной столицы. Молодой человек помог юношам выбраться, а затем вызвал скорую помощь. Приехавшие врачи сразу же госпитализировали подростков, их состояние сейчас оценивается как тяжелое.

По словам очевидца, спасшего ребят, никаких противоправных действий в их отношений не совершалось — вероятно, юные петербуржцы упали в воду вследствие сильного опьянения. По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку.

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