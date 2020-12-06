С 6 декабря россияне могут отправить свои вопросы для большой пресс-конференции Путина

С 6 декабря россияне могут отправить свои вопросы для большой пресс-конференции Путина
"Сам президент будет в Ново-Огарево. Там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там для него будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках", - объяснил Песков. Скриншот : Россия 24

В воскресенье, 6 декабря, открылся прием вопросов для ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путна, которая состоится 17 декабря.

Направить свой вопрос главе государства можно через приложение «Москва — Путину», а также через сайт, специально запущенный в преддверии пресс-конференции. Отметим, что, пользуясь приложением, можно не только отправить текст вопроса, но и записать его в видеоформате (длительность ролика не может превышать 60 секунд).

Обрабатывать поступающие вопросы будут добровольцы Общероссийского народного фронта. Причем принимать заявки от граждан продолжат даже в ходе самой пресс-конференции, пишет ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что в условиях пандемии COVID-19 было принято решение объединить пресс-конференцию и прямую линию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин высказал свое мнение относительно искусственного интеллекта.

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