В Москве из-за коронавируса скончались 76 пациентов

В Москве из-за коронавируса скончались 76 пациентов
Коронавирус в Москве. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 9425.

В Москве за последние сутки скончались 76 пациентов. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Об этом 6 декабря сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 9425 человек. На данный момент в стране успели заболеть более 2,46 миллиона человек. Выздоровели 1,94 миллиона россиян, летальных исходов – более 43 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что адвокат рассказала, как обманывают россиян, заболевших COVID-19. Оказывается, аферисты, притворяясь представителями органов власти, завладевают персональными данными граждан, зараженных COVID-19, а затем оформляют на них кредит.

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