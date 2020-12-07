Роспотребнадзор призывает россиян быть внимательными при покупке автомобиля

Роспотребнадзор призывает покупать транспортные средства лишь в автосалонах, перечень которых производители указывают на своих сайтах и читать отзывы о салонах перед посещением. Фото: pixabay

Роспотребнадзор призывает покупать транспортные средства лишь в автосалонах, перечень которых производители указывают на своих сайтах и читать отзывы о салонах перед посещением. Фото: pixabay

Роспотребнадзор предупреждает россиян, что во время ажиотажного спроса на автомобили некоторые дилеры наживаются на покупателях, по завышенным ценам предлагая различные дополнительные услуги.

Специалисты рассказывают, что автосалоны иногда указывают заниженную стоимость машины в прайс-листе. При детальном изучении оказывается, что такая цена действительна только на покупку в кредит, по программе «»trade-in» или при оформлении дорогой страховки.

Кредитная ставка, как правило, заметно превышает ту, что клиенты видят в рекламных роликах. Если раньше такие «методы» продаж были свойственны только «серым» дилерам, то сейчас к ним прибегают и официальные автосалоны. В связи с этим эксперты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют детально изучать договор и узнавать точную стоимость авто до совершения сделки. Также стоит проверять бумаги на наличие дополнительных, ненужных покупателю услуг, включенных в финальную сумму без его ведома.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал советы россиянам по празднованию Нового года.