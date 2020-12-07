В Ленобласти запретили продажу «веселящего газа» несовершеннолетним

В Ленобласти запретили продажу &#171;веселящего газа&#187; несовершеннолетним
Новый закон призван защитить здоровье несовершеннолетних жителей Ленинградской области. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Парламентарии Ленинградской области утвердили закон, запрещающий продавать газообразную смесь, кратковременно изменяющую сознание, — так называемый «веселящий газ», — подросткам.

Соответствующий законопроект был принят единогласно на заседании областного ЗакСобрания в понедельник, 7 декабря. Инициатива разрабатывалась в целях защиты здоровья несовершеннолетних на территории 47 региона. Нарушение нового закона предусматривает административную ответственность.

Отметим, что аналогичный законопроект проходит стадию рассмотрения в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Власти двух регионов рассчитывают, что в конечном счете запрет на продажу «веселящего газа» лицам младше 18 лет утвердят на федеральном уровне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сегодняшнем заседании областного ЗакСа рассмотрели также закон о запрете сжигания мусора.

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