Что делать студентам, которые на последнем курсе передумали работать по специальности — инфографика Gazeta.SPb

Ситуации, когда студенты, заканчивающие вузы, понимают, что не хотят работать по специальности скоро могут стать обычным явлением, считают эксперты. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Ситуации, когда студенты, заканчивающие вузы, понимают, что не хотят работать по специальности скоро могут стать обычным явлением, считают эксперты. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости населения Петербурга Ольга Чернаус рассказала Gazeta.SPb, что делать выпускникам вузов, которые на последнем курсе передумали работать по специальности.

С такой ситуацией, говорит Ольга Чернаус, будущие специалисты сталкиваются часто. В современном мире, по мнению спикера, выбор и перемена карьерных траекторий неизбежны.

«Это не такая уж катастрофа, как может показаться на первый взгляд. Такая ситуация, скорее всего, местами станет типизованной. Потому что к тому моменту, как студент окончит учебное заведение, на рынке возникнут требования к дополнительным компетенциям. Когда у нас уже есть накопленный опыт, классно накладывать на него что-то еще», — считает начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости населения Петербурга Ольга Чернаус.

По ее словам, важной составляющей профессиональной карьеры являются так называемые soft skills (англ.: «гибкие навыки» — прим. ред.), формировать которые можно где угодно.

«Опыт проектной работы, командное взаимодействие, коммуникация, переговоры, эмоциональный интеллект, критическое мышление и его системность — это те опорные точки, которые имеет смысл оформлять», — говорит Чернаус.

По ее мнению, при возникновении подобной дилеммы — «заканчиваю вуз, а работать по профессии не хочу» — лучше сходить на консультацию со специалистом: «Ребята, которые находятся в такой ситуации, немножко узко мыслят. А такое тоннельное мышление в стрессе чаще всего приводит не то что к неправильным, а скорее к неконгруэнтным решениям. А совместно со специалистом решение явно придет и, может быть, оно будет более эффективным, классным и замечательным. Не нужно делать резких движений».

При этом главное, о чем, с точки зрения Ольги Чернаус, не стоит забывать, — все, что вы сделали, было правильным: «Потому что в данный момент другого решения вы принять не могли, у вас не было достаточного количества информации и ресурсов».

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