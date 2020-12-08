Политех рассказал о своей профориентационной деятельности

Петербургский политехнический университет Петра Великого совместно с Центром занятости населения помогает студентам приобрести навыки и знания, необходимые для успешного трудоустройства.

Профориентационная деятельность Политеха осуществляется через карьерные мероприятия. Об этом в ходе пресс-конференции рассказали заведующая сектором содействия трудоустройству Отдела развития карьеры Екатерина Приданова и специалист сектора содействия трудоустройству Отдела развития карьеры Эльвира Туктамышева.

Так, карьерные мероприятия, по словам спикеров, как правило, состоят из двух частей: стендовой сессии и программы мастер-классов от представителей компаний-работодателей. Последние обычно проходят дважды в год.

«Мастер-класс — это профориентация в рамках выбранной сферы, но применительно к конкретному предприятию и виду деятельности», — пояснила Эльвира Туктамышева.

Студентов знакомят с ситуацией на рынке труда, рассказывают о том, как «найти себя», свою первую работу и построить карьеру.

Стендовая сессия помогает понять, какое направление деятельности на том или ином предприятии интереснее и полезнее выпускникам.

Также ребята могут пройти профориентационное тестирование, говорит Екатерина Приданова. И конечно, им предоставляют все необходимые контакты специалистов, объяснив, кого и о чем можно спросить.

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