Житель Сестрорецка избил свою бывшую и её пожилую мать в квартире на Союзном проспекте

Злоумышленник был допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Фото: pixabay

Злоумышленник был допрошен в качестве подозреваемого и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Фото: pixabay

Вечером вторника, 8 декабря, в полицию обратилась петербурженка, которая попросила помочь её коллеге, ставшей жертвой избиения бывшего возлюбленного.

Заявительница рассказала, что получила СМС от своей 39-летней коллеги. В сообщении женщина объясняет, что в квартире на Союзном проспекте в Невском районе Петербурга её бывший молодой человек напал на них с матерью и избил. К месту происшествия незамедлительно прибыли полицейские, которые спасли женщин и задержали бывшего сожителя пострадавшей.

Обеим жертвам нападения потребовалась госпитализация, а состояние 65-летней матери пострадавшей медики оценили тяжелое. В среду, 9 декабря, в отношении 21-летнего безработного жителя Сестрорецка возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Он находится под стражей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователи заинтересовались гибелью пенсионера, выписанного из коронавирусного госпиталя.