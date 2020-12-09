В Москве полицейские приняли роды у пассажирки метро

В Москве у беременной женщины начались роды прямо на станции метро. Принимать роды пришлось сотрудникам подземки и правоохранителям.

Об этом в среду, 9 декабря, сообщает РЕН ТВ. Все произошло на станции метрополитена «Электрозаводская». На записанном очевидцами видео, которое распространилось по Сети, видно, как сотрудница полиции держит новорожденного на руках. Роды принимали прямо у эскалаторов.

Подробности произошедшего уточняются. О состоянии матери и ребенка пока ничего не известно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Новосибирской области 14-летняя девочка родила ребенка и спрятала его от всех в морозилке. Известно, что мать подростка услышала стоны и решила, что у девочки аппендицит.