Полицейские задержали двух любителей «ювелирки», обчистивших квартиру в Кронштадте

Полицейские задержали двух любителей &#171;ювелирки&#187;, обчистивших квартиру в Кронштадте
Полицейские задержали подозреваемых. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Новгородской области полицейские задержали двух подозреваемых в краже. Злоумышленники обчистили квартиру в Кронштадте.

Преступный инцидент произошел 25 ноября в одном из домов на улице Зосимова. В отдел полиции обратилась 70-летняя женщина с заявлением о том, что у нее похитили ювелирные украшения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сумму ущерба заявительница оценила в 103 тыс. рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Мужчин в возрасте 39 и 53 лет поймали в поселке Белая Гора Новгородской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что группа карманников в метро Петербурга оказалась причастна еще к 5 кражам.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание кража


 

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