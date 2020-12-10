В поселке Рябово в Ленобласти установили модульную водоочистительную станцию

В поселке Рябово в Ленобласти установили модульную водоочистительную станцию
С помощью станции вода насыщается кислородом, проходит предварительную фильтрацию, механическую очистку, доочистку на напорных фильтрах, обработку на комплексе дозирования реагентов и прочие технологические процессы. Фото: ГУП "Леноблводоканал"

В четверг, 10 декабря, в поселке Рябово Выборгского района Ленинградской области установили модульную станцию для очистки воды.

Современные водоочистные технологии позволят обеспечить жителей населенного пункта качественной питьевой водой, добытой из артезианских скважин. Производительность станции составляет 250 кубометров в сутки, а оборудование станции настраивается индивидуально под особенности состава местной природной воды, передает Online47.ru.

Работа станции водоподготовки целиком автоматизирована, вода проходит несколько ступеней очистки, объясняют в пресс-службе ГУП «Леноблводоканал». Напомним, что первая подобная станция была установлена в Луге в августе 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти назначили нового главу Комитета по тарифам и ценовой политике. Им стал Евгений Андреев.

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