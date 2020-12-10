Кабмин одобрил упрощенное получение налоговых вычетов за покупку квартиры в ипотеку

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому россияне смогут получить налоговые вычеты на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) без заполнения налоговых деклараций и сбора подтверждающих документов.

Таким образом право на получение налогового вычета будут проверять сами специалисты профильного ведомства при помощи автоматизированной информационной системы. Законопроект, как уточняется в сообщение пресс-службы кабинета министров, касается вычетов по расходам не покупку недвижимости и погашения процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов по операциям на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).

Отметим, что на данный момент вернуть 13% подоходного налога от суммы займа и с уплаченных процентов возможно только при личной подаче налоговой декларации по НДФЛ с документами, подтверждающими право на получение вычета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге введут новые налоговые льготы для поддержки бизнеса.