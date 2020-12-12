В Нью-Йорке машина влетела в толпу демонстрантов

В американском городе Нью-Йорк автомобиль въехал в людей, столпившихся в ходе демонстрации. Есть пострадавшие.

Как сообщает телеканал АВС, все произошло в пятницу, 11 декабря, в районе Манхэттен. Автомобиль, который влетел в толпу, вела женщина. Сообщается, что после произошедшего она не пыталась скрыться с места происшествия и дождалась полицию. С ней была проведена беседа, но о задержании не сообщается.

В результате произошедшего пострадали семеро человек, некоторые из них были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает.

По данным телеканала Fox News, на Манхэттене проводилась демонстрация в поддержку движения Black Lives Matter. Оно началось после смерти в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда. При его задержании сотрудник полиции использовал удушающий прием. Всех четверых правоохранителей, которые участвовали в задержании, уволили, им предъявлены обвинения.

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