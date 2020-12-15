В театре «Современник» прощаются с Валентином Гафтом

Во вторник, 15 декабря, в московском театре «Современник» началась церемония прощания с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, который скончался 12 декабря.

Проститься со знаменитым актёром можно на основной сцене театра до 12 часов. В «Современник», где артист прослужил немногим меньше 50 лет, пришли многочисленные друзья и коллеги ушедшего из жизни Валентина Иосифовича. На церемонии также присутствует вдова актера — народная артистка РФ, 73-летняя Ольга Остроумова.

Валентин Гафт умер 12 декабря в возрасте 85 лет, его похоронят на Троекуровском кладбище. Напомним, что наибольшую известность Гафту принесли роли в таких фильмах, как «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Мастер и Маргарита», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и многих других.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Валентина Гафта.