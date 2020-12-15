Иммунолог назвала условие заражения COVID-19 даже после вакцинации

Профессор-иммунолог, врач иерусалимской клиники Хадасса Полина Степенская объяснила, что прививку от COVID-19 нужно обязательно делать в два этапа — если пренебречь повторной вакцинацией, риск заражения остается.

По словам медика, если делать только одну из двух частей вакцинации, коллективный иммунитет будет значительно хуже, а для кого-то инъекция и вовсе может оказаться бесполезной, передает РИА Новости. Степенская также добавила, что во многих странах гражданам собираются напоминать о необходимости повторной прививки электронным способом.

При этом главным аспектом, который поможет победить пандемию коронавируса, остается сознательность людей — медики надеются, что большинство согласятся на вакцинацию. Врач-иммунолог также добавила, что приходить на вторую прививку будут, если донести до населения важность этого этапа иммунизации. При этом Степенская допустила, что вскоре, возможно, достаточно будет и одного этапа, поскольку сформируется иммунологическая память.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петребург готов к началу массовой вакцинации от COVID-19.