Смертность в Италии приближается к показателям времен Второй мировой войны

"Нечто подобное в прошлый раз в Италии произошло в 1944 году. Мы были посреди Второй мировой войны", - заявил президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо. Фото: pixabay

"Нечто подобное в прошлый раз в Италии произошло в 1944 году. Мы были посреди Второй мировой войны", - заявил президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо. Фото: pixabay

Смертность в Италии по итогам текущего года может приблизиться к показателям времен Второй Мировой войны, о чем заявил глава Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо в эфире телеканала Rai3.

По предположениям специалистов, количество смертей в Италии к концу текущего года перешагнет рубеж в 700 тысяч. «Это вызывает беспокойство, потому что нечто подобное в прошлый раз в Италии произошло в 1944 году», — отметил Бланджардо.

В прошлом году, для сравнения, скончались 647 тысяч итальянцев. Кроме того, доклад Istat свидетельствует о росте среднего возраста жителей Италии: в 2019 году он составил 45 лет, на два года превзойдя показатель 2011 года. «Наша страна становится все более старой», — заключил Бланджардо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения объяснила низкую смертность от COVID-19 в России.