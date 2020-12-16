Таиланд вернул безвизовый въезд для российских туристов

Таиланд возобновил безвизовый режим для путешественников из России, однако перед вылетом туристам необходимо оформить сертификат на въезд на сайте посольства страны в РФ.
Об этом в среду, 16 декабря, информирует министерство туризма Таиланда. Инструкцию по получению сертификата на въезд можно найти на сайте дипломатической миссии Таиланда в РФ. Отметим, что нововведения распространяются на россиян, которые въезжают в Таиланд на срок до 30 дней.
Тем же, кто желает остаться дольше, чем на месяц, необходимо подать документы на оформление TR визы, разрешающей пребывание на территории страны до 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней. Если путешественники хотят перебраться в Таиланд на срок от 90 до 270 дней, им нужно получить Специальную туристическую визу (Special Tourist visa STV).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург может потерять 3,5 млрд рублей, поддержав туристические компании.