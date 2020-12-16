Таиланд вернул безвизовый въезд для российских туристов

Кроме паспорта и сертификата на въезд (COE), путешественникам понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее $100 тыс., покрывающая все расходы на медицинское лечение, включая COVID-19, справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до отправления, справка с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID-19, выданная также не ранее чем за 72 часа до вылета. Обе справки должны быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский. Фото: pixabay

Кроме паспорта и сертификата на въезд (COE), путешественникам понадобится бронь отеля для карантина с подтверждением оплаты, страховка на сумму не менее $100 тыс., покрывающая все расходы на медицинское лечение, включая COVID-19, справка о разрешении на перелет (Fit to Fly), выданная не более чем за 72 часа до отправления, справка с результатом ПЦР-теста об отсутствии COVID-19, выданная также не ранее чем за 72 часа до вылета. Обе справки должны быть на английском языке или русском языке с нотариально заверенным переводом на английский. Фото: pixabay

Таиланд возобновил безвизовый режим для путешественников из России, однако перед вылетом туристам необходимо оформить сертификат на въезд на сайте посольства страны в РФ.

Об этом в среду, 16 декабря, информирует министерство туризма Таиланда. Инструкцию по получению сертификата на въезд можно найти на сайте дипломатической миссии Таиланда в РФ. Отметим, что нововведения распространяются на россиян, которые въезжают в Таиланд на срок до 30 дней.

Тем же, кто желает остаться дольше, чем на месяц, необходимо подать документы на оформление TR визы, разрешающей пребывание на территории страны до 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней. Если путешественники хотят перебраться в Таиланд на срок от 90 до 270 дней, им нужно получить Специальную туристическую визу (Special Tourist visa STV).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург может потерять 3,5 млрд рублей, поддержав туристические компании.