Новый отечественный пассажирский самолет совершил первый полет

Новый отечественный пассажирский самолет совершил первый полет
Самолет совершил свой первый полет. Фото: Ростех

Обошлось без инцидентов – все прошло гладко.

Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300 совершил свой первый полет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службе «Ростех». Известно, что полет состоялся на аэродроме в Жуковском.

Напоминаем, что на борту самолета будут помещать 68 пассажиров. Он сможет передвигаться на расстояния до 1,9 тысяч километров и будет осуществлять региональные перевозки. Самолет может использовать короткие взлетно-посадочные полосы, грунтовые аэродромы, ледовые полосы в Артике. Таким образом, он практичный и функциональный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет МС-21 совершил первый полет с российскими двигателями. Во время полетного задания специалисты проверили режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость воздушного судна, а также функционирование его систем.

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