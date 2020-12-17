Парикмахер из Красного Села надругался над 12-летней клиенткой

Парикмахер из Красного Села надругался над 12-летней клиенткой
Парикмахер надругался над девочкой. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга полицейские задержали парикмахера из салона на Петергофском шоссе, его подозревают в совершении развратных действий над школьницей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером 16 декабря в полицию мама 12-летней девочки. Она рассказала, что несколько недель назад школьница была в гостях у некоего молодого человека по имени Али, с которым она познакомилась в парикмахерской. Там парень надругался над девочкой.

Спустя час после подачи заявления полиция задержала подозреваемого на улице Бронетанковой. Им оказался 24-летний парикмахер салона «Стиль», который прибыл в Россию из Узбекистана.

Его задержали и составили протокол о нарушении режима пребывания в РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хулиганы под покровом ночи затушили «Вечный огонь» на Марсовом поле.

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