Пропавших в подмосковных пещерах детей-спортсменов нашли живыми

Сьяновские пещеры были закрыты долгое время после случая с пропавшим ребенком в 1970-х годах. Фото: Google View

Сьяновские пещеры были закрыты долгое время после случая с пропавшим ребенком в 1970-х годах. Фото: Google View

В четверг, 17 декабря, в Сьяновских каменоломнях под Москвой пропали 10 человек, занимающихся спортивным ориентированием, среди которых было 8 детей. К счастью, спустя несколько часов спортсмены сами вышли из пещер.

Дети и их тренеры должны были выйти из пещер в 19:00, однако этого не произошло. Прибывшие к месту происшествия спелеологи и сотрудники экстренных служб нашли внутри каменоломни одного из инструкторов, который рассказал, что потерял группу.

К счастью, спортсмены сами нашли выход — все дети живы и здоровы, в медицинской или психологической помощи не нуждается, заявили РИА Новости местные власти. После счастливого разрешения инцидента губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился заблокировать все доступные входы в Сьяновские пещеры и установить видеонаблюдение за ними.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заблудившимся в пещере детям было от 9 до 12 лет.