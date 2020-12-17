Правительство выделило на бесплатные лекарства для амбулаторных пациентов с COVID 2,78 млрд рублей

Кабинет министров РФ утвердил выделение 2,78 миллиарда рублей на бесплатные препараты для пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому.

Соответствующее распоряжение в четверг, 17 декабря было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Как сообщается в пояснительной записке, средства будут направлены Министерству здравоохранения из резервного фонда правительства. Затем субсидии перечислят регионам.

На выделенные деньги планируется обеспечить бесплатными лекарствами почти 354 тысячи пациентов. Отметим, что в Северной столице препараты для амбулаторных больных COVID-19 получат 30 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге открываются первые 14 прививочных пунктов. Сначала вакцинировать от коронавируса в них будут учителей, а также медицинских и социальных работников.