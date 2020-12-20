Россияне смогут увидеть «великое соединение» Юпитера и Сатурна 21 декабря

Вечером 21 декабря жители России, особенно южных регионов, смогут увидеть так называемое «великое соединение» Юпитера и Сатурна.
По словам крымского астронома Александра Якушечкина, эффектное зрелище будет восприниматься невооруженным глазом как яркая двойная звезда, передает РИА Новости. Планеты в момент соединения будет разделять всего 6 угловых минут, тогда как видимый диаметр полной Луны составляет 30 угловых минут.
В реальности же Юпитер и Сатурн все равно останутся недосягаемо далеко друг от друга — на расстоянии 750 миллионов километров. Событие является поистине уникальным, так как в последний раз великое соединение наблюдали в 1226 году — тогда расстояние между планетами составило 3,5 угловых минуты. В следующий раз, по прогнозам астрономов, сближение планет произойдет в 2080 году.
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