Жители Лондона массово покидают город из-за ужесточения ограничений

На юго-востоке Англии также отменены пятидневные послабления по случаю Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря. Из-за запретов многие не смогут провести праздники с родственниками, живущими в других частях страны. Фото: pixabay

На юго-востоке Англии также отменены пятидневные послабления по случаю Рождества, отмечаемого протестантами и католиками 25 декабря. Из-за запретов многие не смогут провести праздники с родственниками, живущими в других частях страны. Фото: pixabay

В субботу, 19 декабря, жители столицы Великобритании стали спешно покидать город. Это связано с ужесточением ограничений, на которое власти пошли после выявления нового, более заразного штамма коронавируса.

С 20 декабря, среди прочих мер, запрещается как въезд, так и выезд из города. В результате днем ранее на крупных железнодорожных вокзалах Лондона (Сент-Панкрас, Кингс-Кросс, Юстон и Паддингтон) наблюдалось серьезное столпотворение. Также километровые пробки собрались на основных автомобильных магистралях, связывающих столицу с другими частями страны, пишет Daily Mail.

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж сравнил происходящее в городе с событиями времен Второй Мировой войны, назвав массовый отъезд лондонцев «эвакуацией». Сейчас в Лондоне объявлен четвертый (максимальный) уровень угрозы. Это значит, что закрываются все магазины, салоны красоты, спортзалы в дополнение к уже неработающим точкам общепита. Не рекомендуется передвигаться по стране и за рубеж, а также покидать свои дома без необходимости. Подобные меры распространяются на территории с населением около 20 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обнаруженная в Лондоне мутация коронавируса, по словам Бориса Джонсона, заразнее уже известных на 70%.