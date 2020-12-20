Ученые объяснили, почему ношение масок не может остановить пандемию

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

По словам вирусолога Эдинбургского университета Пола Дигарда, вирус распространяется в микроскопических каплях жидкости, возникающих в результате кашля или чихания. Частицы COVID-19 слишком малы, чтобы защитная маска могла их остановить.

Эксперт отметил, что вирус перемещается также и в более масштабных водяных каплях, которые и сдерживает защитная маска. Однако это не единственный способ распространения опасной инфекции. Клетки COVID-19 могут содержаться в дыму или пыли. Они также долгое время присутствуют в помещении, где находился зараженный.

Также оценить эффективность защитных масок сложно из-за отсутствия достоверной информации, насколько правильно ими пользуются люди — рот и нос обязательно должны быть закрыты. Между тем, «здравый смысл подсказывает, что их стоит носить», — твердо заявляет профессор Джимми Уитворт из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, чьи слова передает Daily Mail.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему, по словам психолога, просьба надеть маску приводит некоторых людей в бешенство.