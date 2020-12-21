Эксперт рассказал, как дольше сохранить свежесть новогодней ели

Эксперт рассказал, как дольше сохранить свежесть новогодней ели
В подставку для ели вместе с водой можно добавить специальные наборы минералов, разработанные специально, чтобы сохранить свежесть дерева, - они продаются в супермаркетах. Также можно добавить в воду сахар, таблетку аспирина или глицерин.  Фото: pixabay

В преддверии новогодних праздников глава отдела продаж питомника хвойных растений Роман Тилипольский дал советы по сохранению свежести живой новогодний ели.

По словам специалиста, дерево не стоит устанавливать возле батарей и других отопительных приборов. Кроме того, после покупки на день елку лучше поставить на балкон, чтобы дерево акклиматизировалось к домашней температуре. Также следует подрезать ствол на 2-3 сантиметра и подпилить нижние ветви — ель будет лучше впитывать влагу и меньше осыпаться. При этом нужно учесть, что, если ствол подрезает продавец на улице, это место стоит перемотать пленкой, рассказал Роман телеканалу «Санкт-Петербург«.

В подставку, чтобы ель простояла как можно дольше, не теряя свежести, необходимо налить воды, либо установить дерево в горшок с песком. Благотворный эффект оказывает и регулярный «душ» — опрыскивание из пульверизатора простой водой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Праздник новогодней елки» для юных петербуржцев в этом год состоится в онлайн-формате.

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