С 1 января в России вырастут цены на ряд товаров

С нового года в России подорожают некоторые продукты питания и непродовольственные товары, предупреждают эксперты.

В первую очередь, повышение цен затронет хлеб. Это связано с ростом стоимости муки и зерна в разных регионах страны, а также с тем, что 2020 год выдался неурожайным, передает агентство «Спутник». В среднем по России цены на хлеб с 1 января изменятся на 3-10%.

Кроме того, подорожание зерна может привести к росту цен на мясо птицы и яйца — по предварительным прогнозам, на 8%. Также неблагоприятные погодные обстоятельства и недобросовестность ряда крупных поставщиков стали причиной подорожания сахара на 3-5%. Правительство, однако, достигло договоренности с ритейлерами и производителями о заморозке цен на этот товар, признанный важным для россиян.

Кроме того, молоко и молочная продукция могут вырасти в цене из-за обязательной маркировки. На 3-4% дороже, вероятно, станут шоколад и другие сладости. Крупы и бобовые вырастут в цене на 12%. Рост цен скажется на некоторых фруктах, овощах и других продуктах — это связано с курсом валют и неурожаем. Также на 2-15% могут подорожать лекарства, ввозимые из-за рубежа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Владимир Путин объяснил, почему некоторые продукты заметно подорожали уже сейчас.