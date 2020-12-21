В Северном полушарии Земли наступил день зимнего солнцестояния

В Северном полушарии Земли наступил день зимнего солнцестояния
Уже завтра продолжительность светового дня начнет увеличиваться. Фото: pixabay

В понедельник, 21 декабря, в северном полушарии Земли наступает астрономическая зима — сегодня россиян ждет самый короткий день в году.

В Северной столице в день зимнего солнцестояния солнце взошло в 10:01 по местному времени. При этом завершился световой день уже в 15:54. Соответственно, его длительность составила всего 5 часов 53 минуты, тогда как темное время суток сегодня длится 18 часов 7 минут. К счастью, уже завтра световой день начнет понемногу прибавляться.

В это время за полярным кругом наступает полярная ночь — период, во время которого солнце не поднимается над горизонтом. На Северном полюсе сейчас не только не видно солнца, но нет и сумерек. Местонахождение главной звезды можно рассчитать лишь по созвездиям. При этом в Антарктиде, на Южном полюсе, сейчас круглые сутки светло, рассказывают в Московском планетарии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Петербурга предупреждают о похолодании и снегопадах в предновогоднюю неделю.
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