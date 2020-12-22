В Петербурге наибольший прирост инвестиция отмечается в сфере здравоохранения

Петербург успешно выполняет большинство показателей по достижению национальных целей и стратегических задач развития страны, поставленных Указом президента РФ №193. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщили в Смольном, указ был принят для проведения ежегодной оценки успешности достижения регионами целей и задач на период до 2023 года. Всего оценивается 15 показателей.

В 2019 году город вышел на второе место в общенациональном рейтинге и получил грант в 1,5 млрд рублей. Эти средства направили на поддержку семей с детьми.

В 2020 году Смольный принял ряд мер, направленных на достижение показателей указа. В том числе был введен инвестиционный налоговый вычет, определен механизм регионального инвестпроекта.

По предварительным итогам 2020 года, в Петербурге произошел значительный рост инвестиций в сферу здравоохранения. В сопоставимых ценах прирост составил 155%. Предприятия наладили выпуск медицинских масок, вакцины от коронавируса, расширили выпуск тест-систем. Лекарственные препараты, выпускаемые городскими предприятиями, входят в методические рекомендации Минздрава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на реализацию нацпроекта «Комфортная городская среда» в 2021 году выделят 2,3 млрд рублей.