Депутаты Петербурга защитили советские вывески от демонтажа

В среду, 23 декабря, депутаты Законодательного Собрания Северной столицы в окончательном, третьем чтении утвердили закон о защите и сохранении дореволюционных и советских вывесок, которые нередко можно встретить на фасадах петербургских домов.

Закон, принятый сегодня парламентариями, запрещает демонтаж вывесок, установленных до 10 октября 1996 года. С этого времени в городе изменили правила размещения наружной рекламы, в связи с чем при разработке инициативы эту дату взяли за точку отсчета, объяснил один из авторов законопроекта, депутат Денис Четырбок.

Отметим, что многие вывески прошлого века стали настоящими достопримечательностями Петербурга. В том числе поэтому за их сохранение активно выступали градозащитники. Часто исторические артефакты уничтожали, чтобы разместить на их месте современную рекламу. Кроме того, старые вывески нередко становились жертвами кляузников, которые, к примеру, требовали демонтировать надпись «Город-герой Ленинград» на площади Восстания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские парламентарии также утвердили сегодня проект закона о собаках-поводырях.