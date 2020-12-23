Депутаты Госдумы в итоговом чтении приняли закон о блокировке запрещенного контента в соцсетях

Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении утвердили законопроект, обязывающий социальные сети выявлять и блокировать публикации с запрещенным контентом, включая ненормативную лексику.

Авторами поправки, внесенной в закон от 2017 года о регулировании соцсетей, стали депутаты «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Действие нового закона распространяется на все социальные сети, которые за сутки посещают свыше 500 тысяч российских пользователей.

Под определение незаконного контента попадают порнографические публикации с несовершеннолетними, информация о приготовлении и использовании наркотиков, призывы к самоубийству и рассказы о способах его совершения, реклама интернет-казино и нецензурная брань, также оскорбления органов власти и госсимволов РФ, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных митингах.

Владелец социальной сети, выявив потенциально запрещенную информацию, должен направить запрос в Роскомнадзор, который оценит необходимость блокировки контента. Закон должен пройти одобрение Советом Федерации и подписан президентом, после чего он вступит в силу с 1 февраля 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Госдума также приняла новый закон об иностранных агентах.